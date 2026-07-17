Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Stichflamme an Wohnmobil nach Inbetriebnahme des Kühlschranks

Schüttorf (ots)

Am Donnerstagabend, 16. Juli 2026, kam es gegen 20:52 Uhr an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf zu einem Brandereignis an einem Wohnmobil. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand wenige Sekunden nach der Inbetriebnahme des gasbetriebenen Kühlschranks eine Stichflamme.

Die Fahrzeughalter reagierten umgehend und setzten einen Pulverfeuerlöscher ein, wodurch eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte.

Die Freiwillige Feuerwehr Schüttorf rückte zur Einsatzstelle aus und kontrollierte das Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Am Wohnmobil sowie am Inventar entstand leichter Sachschaden.

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