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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Anhänger mit Minibagger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Niederlangen (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 15.07.2026, 18:00 Uhr, und Donnerstag, dem 16.07.2026, 08:00 Uhr, kam es auf einem Lkw-Stellplatz an der K156/Lathener Straße in Niederlangen zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen mit einem Deichselschloss gesicherten Anhänger. Auf dem Anhänger befand sich ein Minibagger, der ebenfalls gestohlen wurde.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Lkw-Stellplatz beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers oder des Minibaggers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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