Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 01:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Bramscher Straße in Lingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, wurde jedoch beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bramscher Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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