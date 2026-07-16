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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Sachbeschädigung und weiteren Straftaten gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 16.07.2026, ist es gegen 07:00 Uhr im Bereich des Darmer Kreisels in Lingen zu einem Vorfall zwischen einer Autofahrerin und einem bislang unbekannten Radfahrer gekommen.

Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Beleidigung, Sachbeschädigung sowie weiterer möglicher Straftaten aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst im Bereich des Kreisverkehrs an der Schüttorfer Straße/Rheiner Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der 51-jährigen Autofahrerin und dem Radfahrer, nachdem sich beide Verkehrsteilnehmer durch die Verkehrssituation gegenseitig beeinträchtigt fühlten. Zu einer Kollision kam es nicht.

Im weiteren Verlauf trafen beide Personen an mehreren Örtlichkeiten erneut aufeinander. Nach derzeitigem Stand beleidigte der unbekannte Radfahrer die Frau mehrfach. Zudem soll er das Fahrzeug einen weißen Mitsubishi Colt beschädigt, persönliche Gegenstände der Geschädigten aus dem Fahrzeug genommen und ihr Mobiltelefon an sich genommen sowie später weggeworfen haben. Das Mobiltelefon konnte anschließend wieder aufgefunden werden.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

   -	etwa 40 Jahre alt
   -	helle Hautfarbe
   -	kurze aschblonde Haare
   -	dunkle Jeans und blaues T-Shirt
   -	sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall oder den beschriebenen Radfahrer im Bereich des Darmer Kreisels, der Rheiner Straße, des Famila-Marktes, der Stader Straße oder der Vennestraße beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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