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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30
A31 - Sicher in den Urlaub - Polizei kontrolliert Wohnmobile und Reisebusse

A30 / A31 (ots)

Auch in diesem Jahr kontrollieren Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizei sowie der Verkehrsüberwachungsgruppe den Urlaubsreiseverkehr auf den Autobahnen A30 und A31. Eine Schwerpunktkontrolle findet am Samstag, den 18.07.2026, statt.

Im Fokus der Einsatzkräfte stehen insbesondere Wohnmobile, Wohnwagen-Gespanne sowie Reisebusse.

Mit dem anhaltenden Camping-Boom der vergangenen Jahre hat auch die Zahl der Wohnmobile und Wohnanhänger auf den Straßen deutlich zugenommen. Bei Kontrollen wurden in den vergangenen Jahren wiederholt Verstöße gegen das Fahrerlaubnisrecht, technische Mängel, Überladungen sowie eine unzureichende Ladungssicherung festgestellt. Hinzu kommt, dass viele Camperinnen und Camper noch wenig Erfahrung im Umgang mit den Fahrzeugen und Gespannen haben.

Bei Reisebussen überprüfen die Einsatzkräfte insbesondere die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, den technischen Zustand der Fahrzeuge sowie die erforderlichen Genehmigungen.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim bittet um Verständnis für die angekündigten Kontrollen. Sie dienen nicht dazu, Urlauberinnen und Urlauber auf dem Weg in die Ferien aufzuhalten, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Gerade in der reiseintensiven Ferienzeit sind solche Kontrollen ein wichtiger Baustein, um Unfälle zu verhindern und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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