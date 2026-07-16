Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 17-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 11:30 Uhr auf der Straße Splitting rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato die Straße Splitting links und überquerte die Brücke in Richtung Splitting rechts. Beim Abbiegen auf eine Hofeinfahrt übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades (125er).

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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