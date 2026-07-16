PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Traktorgespann gerät bei Feldarbeiten in Brand - hoher Sachschaden

Rhede (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 18:25 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten am Behrensweg zu einem Brand eines Traktorgespanns.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache während des Einsatzes auf einem Acker in Brand. Der 64-jährige Fahrzeugführer bemerkte die Rauch- und Brandentwicklung, brachte sich unverletzt in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr.

Das Traktorgespann wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 08:19

    POL-EL: Lingen - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es zwischen 07:30 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus am Weizenweg in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und drangen anschließend in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Dort durchsuchten sie die ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:18

    POL-EL: Werlte - Einbruch in Firmenhalle - Spezialwerkzeuge im Wert von 50.000 Euro gestohlen

    Werlte (ots) - Zwischen Dienstag, dem 14.07.2026, 19:30 Uhr, und Mittwoch, dem 15.07.2026, 04:00 Uhr, kam es an der Unfriedstraße in Werlte zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände und gelangten anschließend über ein Fenster in die Firmenhalle. Dort brachen sie mehrere Schränke auf ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:17

    POL-EL: Geeste - Rundballenpresse und Feld bei Brand beschädigt

    Geeste (ots) - Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 14:48 Uhr bei Feldarbeiten an der Meppener Straße / L48 in Geeste zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Rundballenpresse während der Arbeiten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Begünstigt durch die trockene Witterung breiteten sich die Flammen auf eine rund zwei Hektar große Feldfläche sowie die angrenzende Berme aus. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren