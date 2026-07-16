Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Traktorgespann gerät bei Feldarbeiten in Brand - hoher Sachschaden

Rhede (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 18:25 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten am Behrensweg zu einem Brand eines Traktorgespanns.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache während des Einsatzes auf einem Acker in Brand. Der 64-jährige Fahrzeugführer bemerkte die Rauch- und Brandentwicklung, brachte sich unverletzt in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr.

Das Traktorgespann wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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