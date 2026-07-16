Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es zwischen 07:30 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus am Weizenweg in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und drangen anschließend in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem mehrere Schmuckstücke.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Weizenwegs beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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