PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es zwischen 07:30 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus am Weizenweg in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und drangen anschließend in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem mehrere Schmuckstücke.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Weizenwegs beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 08:18

    POL-EL: Werlte - Einbruch in Firmenhalle - Spezialwerkzeuge im Wert von 50.000 Euro gestohlen

    Werlte (ots) - Zwischen Dienstag, dem 14.07.2026, 19:30 Uhr, und Mittwoch, dem 15.07.2026, 04:00 Uhr, kam es an der Unfriedstraße in Werlte zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände und gelangten anschließend über ein Fenster in die Firmenhalle. Dort brachen sie mehrere Schränke auf ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:17

    POL-EL: Geeste - Rundballenpresse und Feld bei Brand beschädigt

    Geeste (ots) - Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 14:48 Uhr bei Feldarbeiten an der Meppener Straße / L48 in Geeste zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Rundballenpresse während der Arbeiten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Begünstigt durch die trockene Witterung breiteten sich die Flammen auf eine rund zwei Hektar große Feldfläche sowie die angrenzende Berme aus. Die ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 15:34

    POL-EL: Salzbergen - Kabeldiebstahl aus Rohbau - Polizei sucht Zeugen

    Salzbergen (ots) - Zwischen Dienstag, dem 14.07.2026, 16:00 Uhr, und Mittwoch, dem 15.07.2026, 07:30 Uhr, kam es an der Steider Straße in Salzbergen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter betraten einen frei zugänglichen Rohbau eines Einfamilienhauses und schnitten dort bereits verlegte Kabel ab. Anschließend entwendeten sie die Kabel und flüchteten in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren