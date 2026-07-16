Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Firmenhalle - Spezialwerkzeuge im Wert von 50.000 Euro gestohlen

Werlte (ots)

Zwischen Dienstag, dem 14.07.2026, 19:30 Uhr, und Mittwoch, dem 15.07.2026, 04:00 Uhr, kam es an der Unfriedstraße in Werlte zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände und gelangten anschließend über ein Fenster in die Firmenhalle. Dort brachen sie mehrere Schränke auf und durchsuchten diese.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem Spezialwerkzeug. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unfriedstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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