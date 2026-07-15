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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31/Meppen - Böschungsbrand an der A31 sorgt für Vollsperrung

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 12:00 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden, zwischen den Anschlussstellen Meppen-Nord und Meppen, zu einem Böschungsbrand.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten der Grünstreifen sowie Teile der Böschung auf einer Länge von etwa 120 Metern in Brand. Insgesamt waren rund 200 bis 300 Quadratmeter Vegetation betroffen.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Emden vorübergehend voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, darauf hinzuweisen, insbesondere bei der anhaltenden Trockenheit keine Gegenstände oder Zigarettenkippen aus Fahrzeugen zu werfen. Bereits kleine Zündquellen können ausreichen, um Böschungs- oder Flächenbrände auszulösen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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