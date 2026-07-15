Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Schwerer Verkehrsunfall auf der B401 fordert ein Todesopfer

Surwold (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 05:28 Uhr auf der B401 bei Surwold zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta gemeinsam mit einer 15-jährigen Mitfahrerin die B401 aus Richtung A31 in Fahrtrichtung Oldenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Ford Transit, der von einer 51-jährigen Frau gesteuert wurde.

Der 52-jährige Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 15-jährige Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 51-jährige Fahrerin des Ford Transit erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Dörpen, Esterwegen und Surwold mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie Notfallseelsorge, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber.

Die B401 ist für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten derzeit voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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