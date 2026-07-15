Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Einfamilienhaus - E-Bike gestohlen

Herzlake (ots)

Am Dienstag, dem 14.07.2026, zwischen 03:00 Uhr, und 04:20 Uhr, kam es am Bakerder Ring in Herzlake zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten Teile der Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie ein in der Garage abgestelltes Pedelec der Marke "Rose". Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell