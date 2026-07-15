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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Einbruch in Elektronikfachhandel - Polizei sucht Zeugen

Surwold (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Elektronikfachhandel an der Papenburger Straße in Surwold.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich vermutlich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Sie entwendeten innerhalb kürzester Zeit mehrere Smartphones und Laptops und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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