Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radlader von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Zwischen Montag, dem 13.07.2026, 17:00 Uhr, und Dienstag, dem 14.07.2026, 07:00 Uhr, kam es an der Holthauser Straße in Lingen zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Radlader der Marke Kramer von einer Baustelle am Rand eines Feldweges gegenüber der Einmündung Große-Beeken-Weg.

Der Wert des Radladers wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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