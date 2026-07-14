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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Brand an Trocknungsanlage - Feuerwehr im Großeinsatz

Haren (ots)

Am Dienstag, den 14.07.2026, kam es gegen 11:45 Uhr an der Landegger Hauptstraße in Haren zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Trocknungsmaschine für Kartoffeln in Brand. Die Anlage war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in Betrieb. Das Feuer verursachte erheblichen Sachschaden im sechsstelligen Bereich am Gebäude.

Personen wurden nicht verletzt. Ein angrenzender Kuhstall wurde vorsorglich evakuiert.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Haren, Rütenbrock und Lathen sind mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und rund 65 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kann es im Bereich der B408 zu Sichtbehinderungen kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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