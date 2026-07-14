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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Motorradfahrer bei Ausweichmanöver leicht verletzt - Polizei sucht Verursacher

Neuenhaus (ots)

Am Montag, den 13.07.2026, kam es gegen 15:22 Uhr auf der Hauptstraße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in Richtung Ortskern unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Opel mit "NOH" Kennzeichen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Jugendliche eine Gefahrenbremsung durchführen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte gegen einen geparkten Mercedes Sprinter.

Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des weißen Opel setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des weißen Opel oder Personen mit Hinweisen zum Unfallhergang, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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