PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Brand in einem Waldstück gesucht

Haselünne (ots)

Am 09.07.2026 zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr ist es in 49740 Haselünne, östlich des Haselünner Sees in einem Waldstück zu einem Brand im Unterholz gekommen.

Der Brand konnte dank eines schnellen Alarmierens der Feuerwehr schnell eingedämmt und gelöscht werden.

Im Rahmen der Spurensicherung am Brandort konnten Reste eines Knallkörpers aufgefunden und sichergestellt werden. Ob die Reste des Knallkörpers mit der Verursachung des Brandes zu tun haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen (Tel. 05931/949-0) oder Haselünne (Tel. 05961/958700) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 14:03

    POL-EL: Neuenhaus - Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

    Neuenhaus (ots) - Am Dienstag, den 07.07.2026, kam es gegen 07:45 Uhr am Oelwall in Neuenhaus zu einer sexuellen Belästigung. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein bislang unbekannter Mann eine Spaziergängerin an und belästigte sie anschließend körperlich. Die Frau setzte sich zur Wehr und rief um Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Hauptstraße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - etwa ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 11:24

    POL-EL: Samern - Zeugen nach Diebstahl von zwei Bienenvölkern gesucht

    Samern (ots) - Zwischen dem 5. und 7. Juli entwendete ein unbekannter Täter aus einem Naturschutzgebiet an der L68 nahe 48465 Ohne mehrere Bienenstöcke mit zwei Bienenvölkern, ca. 30 kg Honig pro Volk und weiteres Zubehör. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 10:44

    POL-EL: Nordhorn - Schlepper und Vegetationsfläche bei Brand zerstört - hoher Sachschaden

    Nordhorn (ots) - Am Montag, den 13.07.2026, kam es gegen 16:43 Uhr im Bereich Am Südufer in Nordhorn zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Gespanns. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein landwirtschaftlicher Schlepper mit angehängtem Mulcher vermutlich infolge eines technischen Defekts im Bereich des Motor- beziehungsweise Abgasbereichs in Brand. Das Feuer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren