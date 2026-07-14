Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Brand in einem Waldstück gesucht

Haselünne (ots)

Am 09.07.2026 zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr ist es in 49740 Haselünne, östlich des Haselünner Sees in einem Waldstück zu einem Brand im Unterholz gekommen.

Der Brand konnte dank eines schnellen Alarmierens der Feuerwehr schnell eingedämmt und gelöscht werden.

Im Rahmen der Spurensicherung am Brandort konnten Reste eines Knallkörpers aufgefunden und sichergestellt werden. Ob die Reste des Knallkörpers mit der Verursachung des Brandes zu tun haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen (Tel. 05931/949-0) oder Haselünne (Tel. 05961/958700) in Verbindung zu setzen.

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