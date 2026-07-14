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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Neuenhaus (ots)

Am Dienstag, den 07.07.2026, kam es gegen 07:45 Uhr am Oelwall in Neuenhaus zu einer sexuellen Belästigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein bislang unbekannter Mann eine Spaziergängerin an und belästigte sie anschließend körperlich. Die Frau setzte sich zur Wehr und rief um Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Hauptstraße. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   -	etwa 25 Jahre alt
   -	circa 1,75 Meter groß
   -	südeuropäisches Erscheinungsbild
   -	schwarze, halblange lockige Haare
   -	beigefarbene Jacke (möglicherweise Blouson)
   -	dunkle oder graue Hose

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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