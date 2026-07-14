Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Schlepper und Vegetationsfläche bei Brand zerstört - hoher Sachschaden

Nordhorn (ots)

Am Montag, den 13.07.2026, kam es gegen 16:43 Uhr im Bereich Am Südufer in Nordhorn zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Gespanns.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein landwirtschaftlicher Schlepper mit angehängtem Mulcher vermutlich infolge eines technischen Defekts im Bereich des Motor- beziehungsweise Abgasbereichs in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die umliegende Vegetation über. Der Schlepper und der Mulcher brannten vollständig aus. Zudem wurde eine Vegetationsfläche in der Größe von etwa einem Fußballfeld durch das Feuer beschädigt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Aufgrund der schwierigen Zuwegung über tiefen Sand musste ein Teil der Einsatzfahrzeuge zur Brandstelle gezogen werden. Unterstützt wurden die örtlichen Einsatzkräfte zudem von der Bundeswehrfeuerwehr aus Meppen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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