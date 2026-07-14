Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Pizzeria - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Zwischen Sonntag, dem 12.07.2026, 22:30 Uhr, und Montag, dem 13.07.2026, 14:00 Uhr, kam es an der Rheiner Straße in Lingen zu einem Einbruch in eine Pizzeria.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine Trinkgeldkasse.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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