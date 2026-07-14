Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in ehemalige Musikbar - Polizei sucht Zeugen

Salzbergen (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 08.07.2026, 10:30 Uhr, und Montag, dem 13.07.2026, 17:15 Uhr, kam es an der Bahnhofstraße in Salzbergen zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer derzeit geschlossenen Musikbar. Im Inneren brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie Teile der Automaten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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