PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Renkenberge - Einbruch in Lagerraum - Polizei sucht Zeugen

Renkenberge (ots)

Zwischen Freitag, dem 10.07.2026, 18:00 Uhr, und Montag, dem 13.07.2026, 19:30 Uhr, kam es an der Wahner Straße in Renkenberge zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem eine Musikbox sowie alkoholische Getränke.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 12:45

    POL-EL: Lorup - Werkstattbrand nach Schweißarbeiten verursacht hohen Sachschaden

    Lorup (ots) - Am Montag, den 13.07.2026, kam es gegen 08:30 Uhr an der Straße Vosseberg in Lorup zu einem Brand in einer Garage. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 67-jähriger Mann Schweißarbeiten in einem Werkraum durch, der sich gemeinsam mit einer Garage in einem freistehenden Nebengebäude auf einem Wohngrundstück befindet. Nachdem er die Werkstatt kurz ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:55

    POL-EL: Wietmarschen/Lohne - Flächenbrand im Wald frühzeitig entdeckt und gelöscht

    Wietmarschen/Lohne (ots) - Am Sonntag, den 12.07.2026, wurde gegen 17:15 Uhr ein Flächenbrand in einem Waldgebiet bei Wietmarschen festgestellt. Ein 26-jähriger Pilot bemerkte während eines Motorflugs eine Rauchentwicklung und informierte über den Flugplatz Klausheide die Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte lokalisierten den Brand in einem Waldgebiet, wo eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren