Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Renkenberge - Einbruch in Lagerraum - Polizei sucht Zeugen
Renkenberge (ots)
Zwischen Freitag, dem 10.07.2026, 18:00 Uhr, und Montag, dem 13.07.2026, 19:30 Uhr, kam es an der Wahner Straße in Renkenberge zu einem Einbruch.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem eine Musikbox sowie alkoholische Getränke.
Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
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