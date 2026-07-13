Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Sicherheitsmitarbeiter bei Auseinandersetzung mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Sögel (ots)

Am Samstagabend, den 11.07.2026, kam es gegen 21:17 Uhr in einem Supermarkt an der Sigiltrastraße in Sögel zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein 34-jähriger Sicherheitsmitarbeiter einen bislang unbekannten Mann nach einem Vorfall im Edeka Markt an. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend aus dem Geschäft.

Auf dem Parkplatz kam es zu einer weiteren Konfrontation. Dabei zog der Unbekannte ein Messer und bedrohte den Sicherheitsmitarbeiter. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Der 34-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- sprach deutlich Deutsch mit leichtem Akzent,

- deutsches Erscheinungsbild,

- kantiges Gesicht,

- auffällige Nase,

- Rötung am rechten Auge,

- orange-blaue Jacke mit Kapuze,

- blaue Trainingshose mit hellblauen Seitenstreifen,

- dunkle Turnschuhe.

Die Polizei hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück die Ermittlungen wegen eines versuchten schweren Gewaltdelikts aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Mannes geben können, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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