Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen/Lohne - Flächenbrand im Wald frühzeitig entdeckt und gelöscht

Wietmarschen/Lohne (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026, wurde gegen 17:15 Uhr ein Flächenbrand in einem Waldgebiet bei Wietmarschen festgestellt.

Ein 26-jähriger Pilot bemerkte während eines Motorflugs eine Rauchentwicklung und informierte über den Flugplatz Klausheide die Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte lokalisierten den Brand in einem Waldgebiet, wo eine rund 1.000 Quadratmeter große Fläche in Brand geraten war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich im Bereich des mutmaßlichen Brandausbruchsortes ein metallischer Feuerkorb mit Glutresten. Ob dieser ursächlich für den Brand war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Freiwilligen Feuerwehren Altenlingen, Lohne, Wietmarschen und Schwartenpohl waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch die DLRG. Der Brand konnte, nachdem er lokalisiert wurde, zügig eingedämmt und gelöscht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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