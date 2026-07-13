Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Unfallflucht auf Parkplatz des Raiffeisenmarktes - Polizei sucht Zeugen

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Lünne (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026, kam es gegen 14:07 Uhr auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarktes an der Lingener Straße in Lünne zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen Verteilerkasten sowie eine E-Ladesäule und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW Passat gehandelt haben soll.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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