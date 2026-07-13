Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht auf Parkplatz am Alten Güterbahnhof - Polizei sucht Zeugen

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Meppen (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026, kam es zwischen 06:00 Uhr und 16:10 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Alten Güterbahnhof in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß abgestellter BMW X1 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden

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