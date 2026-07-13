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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026, kam es gegen 15:28 Uhr auf dem Helter Damm in Meppen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 31-jährige Motorradfahrerin den Helter Damm aus Richtung Hasebrinkstraße kommend in Fahrtrichtung Helte. Zeitgleich beabsichtigte eine 57-jährige Fahrerin eines VW Polo, von einem Grundstück aus den Helter Damm zu überqueren, um in die Straße "In den Höften" einzufahren. Dabei übersah sie nach derzeitigem Ermittlungsstand die bevorrechtigte Motorradfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 31-jährige Motorradfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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