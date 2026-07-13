Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Ballenpresse und Feld bei Brand zerstört - hoher Sachschaden

Lähden (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026, kam es gegen 20:03 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten an der Straße Wöstemühle in Lähden zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Ballenpresse während des Einsatzes aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Sammelwerks in Brand. Das Feuer griff anschließend auf das abgeerntete Feld über. Die Ballenpresse brannte vollständig aus, zudem wurden rund zwei Hektar Feldfläche durch das Feuer beschädigt.

Der eingesetzte Traktor konnte rechtzeitig von der Ballenpresse getrennt werden und blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Die freiwilligen Feuerwehren Holte und Herzlake waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

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