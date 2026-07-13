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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Emsbüren (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2026, kam es gegen 15:25 Uhr auf der Schüttorfer Straße (L40) in Emsbüren zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die L40 aus Richtung Schüttorf kommend in Fahrtrichtung Emsbüren. Zeitgleich fuhr ein 80-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse aus einer Feldzufahrt auf die Landesstraße ein und missachtete dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt des Motorradfahrers.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 29-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 80-jährige Autofahrer sowie seine 69-jährige Beifahrerin blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen musste die L40 bis kurz nach 18:00 Uhr zeitweise voll gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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