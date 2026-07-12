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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei zieht positive Bilanz zum Musikfestival "Lautfeuer"

Lingen (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zieht nach dem Musikfestival "Lautfeuer" in Lingen insgesamt eine positive Bilanz.

Das Festival fand von Freitag bis Samstag auf dem Gelände an der Schüttorfer Straße statt und wurde an beiden Tagen durch einen polizeilichen Präsenzeinsatz begleitet. Insgesamt besuchten mehrere tausend Menschen die Veranstaltung. Mehrere hundert Gäste nutzten zudem die Campingflächen auf dem Festivalgelände.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Festival überwiegend ruhig. Es kam lediglich zu wenigen, veranstaltungstypischen Vorfällen. Unter anderem wurden bei Einlass- und Personenkontrollen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Darüber hinaus vollstreckten die Einsatzkräfte einen Haftbefehl. In einem Fall sprach die Polizei nach einer körperlichen Auseinandersetzung einen Platzverweis aus.

Am zweiten Veranstaltungstag wurde zudem ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt.

Im Rahmen der Jugendschutzkontrollen mussten die Einsatzkräfte lediglich in einem Fall einschreiten. Ein Jugendlicher wurde nach wiederholtem Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Der An- und Abreiseverkehr verlief an allen Veranstaltungstagen ohne nennenswerte Störungen.

Die Polizei bedankt sich bei den Veranstaltern, den eingesetzten Sicherheitskräften sowie den Besucherinnen und Besuchern für den insgesamt friedlichen Verlauf des Festivals.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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