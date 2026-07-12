Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Traktor gerät auf der B70 in Brand

Lingen (ots)

Am Samstag, den 11.07.2026, kam es gegen 17:25 Uhr auf der B70 in Fahrtrichtung Norden, in Höhe Damaschke, zu einem Fahrzeugbrand.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Traktor während der Fahrt im Bereich des Motorraums in Brand. Der 65-jährige Fahrzeugführer bemerkte das Feuer und brachte das Fahrzeug zum Stehen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Verletzt wurde niemand. Der Traktor ist nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

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