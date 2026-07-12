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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl aus Umkleidekabine - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 11.07.2026, kam es zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr in einer Sporthalle an der Zamenhofstraße in Nordhorn zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer Umkleidekabine zwei Sportrucksäcke einer 15-Jährigen mit persönlichen Gegenständen.

Die beiden schwarzen Rucksäcke wurden später in einem Waldstück "Kurze Heide" im Nahbereich der Sporthalle, zwischen der Nürnberger Straße und dem Nordhorn-Almelo-Kanal, durch eine Radfahrerin aufgefunden. Aus den Rucksäcken fehlten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld sowie weitere kleinere persönliche Gegenstände.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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