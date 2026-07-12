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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Kreishaus II - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Zwischen Freitag, dem 10.07.2026, 13:00 Uhr, und Samstag, dem 11.07.2026, 08:15 Uhr, kam es an der Straße Ordeniederung in Meppen zu einem Einbruch in das Kreishaus II.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, in dem unter anderem die Kfz-Zulassungsstelle untergebracht ist. Im Erd- und Untergeschoss wurden mehrere Bürotüren gewaltsam geöffnet und die dahinterliegenden Räume durchsucht.

Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ordeniederung beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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