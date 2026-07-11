Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31/Haren - Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall - Polizei sucht Lkw-Fahrer und Zeugen

A31/Haren (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, kam es gegen 09:30 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Süden, im Bereich der Anschlussstelle Haren, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 50-jähriger Fahrer eines VW Crafter der Feuerwehr sowie ein 26-jähriger Fahrer eines Skoda Karoq die Autobahn in Fahrtrichtung Süden. Zeitgleich soll ein bislang unbekannter Lkw über den Beschleunigungsstreifen auf die A31 aufgefahren sein. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer des Skoda nach links aus und stieß dabei mit dem VW Crafter zusammen. Zu einer Berührung mit dem Lkw kam es nicht.

Der unbekannte Lkw setzte seine Fahrt fort. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge hielten anschließend auf dem nächsten Parkplatz an. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den Fahrer des beteiligten Lkw sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05908/9348115 zu melden.

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