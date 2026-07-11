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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Brand an Stromkasten verursacht Gebäudeschaden

Messingen (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, kam es gegen 18:18 Uhr an der Brümseler Straße in Messingen zu einem Brand an einem Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein offenliegender Stromkasten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer verursachte einen leichten Gebäudeschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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