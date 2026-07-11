Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freren (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, kam es zwischen 09:45 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Blumenstraße in Freren. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Nach derzeitigem Stand wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Blumenstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

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