PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Einbrüche in Grillhaus und Bäckerei - Polizei prüft möglichen Tatzusammenhang

Bawinkel (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es an der Haselünner Straße in Bawinkel zu zwei Einbrüchen. Die Polizei prüft derzeit, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Zwischen Donnerstag, 09.07.2026, 21:15 Uhr, und Freitag, 10.07.2026, 08:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Grillhaus. Im Inneren wurden unter anderem eine Wechselgeldkasse, Angelausrüstung sowie eine Musikbox entwendet. Zudem nahmen die Täter zwei E-Bikes mit, welche später wieder aufgefunden wurden.

Bereits zwischen Donnerstag, 09.07.2026, 18:30 Uhr, und Freitag, 10.07.2026, 04:42 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei an der Haselünner Straße ein. Dort entwendeten sie einen Tresor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 08:00

    POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

    Schüttorf (ots) - Am Freitag, den 10.07.2026, kam es zwischen 03:20 Uhr und 03:22 Uhr zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Salzberger Straße in Schüttorf. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren öffnete er gezielt zwei Geldspielautomaten und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 08:00

    POL-EL: Bawinkel - Einbruch in Pizzeria - Polizei sucht Zeugen

    Bawinkel (ots) - Am Freitag, den 10.07.2026, kam es zwischen 02:22 Uhr und 02:43 Uhr zu einem Einbruch in eine Pizzeria an der Haselünner Straße in Bawinkel. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und öffneten eine Kasse. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren