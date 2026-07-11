Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Einbrüche in Grillhaus und Bäckerei - Polizei prüft möglichen Tatzusammenhang

Bawinkel (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es an der Haselünner Straße in Bawinkel zu zwei Einbrüchen. Die Polizei prüft derzeit, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Zwischen Donnerstag, 09.07.2026, 21:15 Uhr, und Freitag, 10.07.2026, 08:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Grillhaus. Im Inneren wurden unter anderem eine Wechselgeldkasse, Angelausrüstung sowie eine Musikbox entwendet. Zudem nahmen die Täter zwei E-Bikes mit, welche später wieder aufgefunden wurden.

Bereits zwischen Donnerstag, 09.07.2026, 18:30 Uhr, und Freitag, 10.07.2026, 04:42 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei an der Haselünner Straße ein. Dort entwendeten sie einen Tresor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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