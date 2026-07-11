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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - GPS-Technik aus landwirtschaftlicher Zugmaschine gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Lünne (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 09.07.2026, 20:00 Uhr, und Freitag, dem 10.07.2026, 06:55 Uhr, kam es an der Lingener Straße in Lünne zu einem Diebstahl aus einer Lagerhalle.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter von einer in der Halle abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine einen auf dem Fahrzeugdach montierten GPS-Empfänger. Zudem wurden zwei zugehörige Bildschirme gestohlen.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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