Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Schüttorf (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, kam es zwischen 03:20 Uhr und 03:22 Uhr zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Salzberger Straße in Schüttorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren öffnete er gezielt zwei Geldspielautomaten und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

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