PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Schüttorf (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, kam es zwischen 03:20 Uhr und 03:22 Uhr zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Salzberger Straße in Schüttorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren öffnete er gezielt zwei Geldspielautomaten und entwendete das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 08:00

    POL-EL: Bawinkel - Einbruch in Pizzeria - Polizei sucht Zeugen

    Bawinkel (ots) - Am Freitag, den 10.07.2026, kam es zwischen 02:22 Uhr und 02:43 Uhr zu einem Einbruch in eine Pizzeria an der Haselünner Straße in Bawinkel. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und öffneten eine Kasse. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in bislang ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 08:00

    POL-EL: Lähden - Brand in Stall nach Schweißarbeiten - hoher Sachschaden

    Lähden (ots) - Am Freitag, den 10.07.2026, kam es gegen 17:30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lähden an der Ringstraße zu einem Brand in einem Stallgebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen führten zwei 36-jährige Männer Schweißarbeiten im Bereich einer Stallung durch. Im Anschluss kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung im ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:34

    POL-EL: Emsbüren - Bierflaschen in Sprunggrube am Sportplatz - Zeugen gesucht

    Emsbüren (ots) - Am 17.06.2026, zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr, vergruben Unbekannte kaputt geschlagene Bierflaschen in die Sprunggrube am Sportplatz des SV Concordia Emsbüren. Die Scherben waren so platziert, dass hier Verletzungen von Sportlern bewusst in Kauf genommen wurden. Ein Kind hat am Abend des 17. dort noch trainiert und verletzte sich durch eine Scherbe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren