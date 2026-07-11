Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Einbruch in Pizzeria - Polizei sucht Zeugen

Bawinkel (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, kam es zwischen 02:22 Uhr und 02:43 Uhr zu einem Einbruch in eine Pizzeria an der Haselünner Straße in Bawinkel.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und öffneten eine Kasse. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Haselünner Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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