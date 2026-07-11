Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Brand in Stall nach Schweißarbeiten - hoher Sachschaden

Lähden (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, kam es gegen 17:30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lähden an der Ringstraße zu einem Brand in einem Stallgebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen führten zwei 36-jährige Männer Schweißarbeiten im Bereich einer Stallung durch. Im Anschluss kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung im Bereich des angrenzenden Güllekellers. Das entstandene Feuer griff auf das Dach des Stallgebäudes über.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Herzlake und Holte waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte glücklicherweise zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Im brandbetroffenen Bereich befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Tiere. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell