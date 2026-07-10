Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Bierflaschen in Sprunggrube am Sportplatz - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Am 17.06.2026, zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr, vergruben Unbekannte kaputt geschlagene Bierflaschen in die Sprunggrube am Sportplatz des SV Concordia Emsbüren.

Die Scherben waren so platziert, dass hier Verletzungen von Sportlern bewusst in Kauf genommen wurden. Ein Kind hat am Abend des 17. dort noch trainiert und verletzte sich durch eine Scherbe glücklicherweise nur leicht. Hier kam leider nicht zu einem Informationsaustausch, so dass die Scherben erst am Morgen des 18.06.2026 entdeckt wurden. Erschwerend ist noch anzuführen, dass am 18.06.2026 die Bundesjugendspiele der Grundschüler durchgeführt werden sollten. Hier musste nun auf den Weitsprung verzichten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich zu bei der Polizei Emsbüren, 05903/703190 zu melden.

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