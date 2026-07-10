Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Nachtrag zum Scheunenbrand: Ermittlungen wegen mutmaßlicher Cannabisplantage

Haren (ots)

Im Zuge der Ermittlungen nach dem Scheunenbrand am Samstagmorgen an der Straße Hinterm Busch haben Einsatzkräfte in einem abgetrennten Bereich des betroffenen Gebäudes Hinweise auf den Betrieb einer mutmaßlichen Cannabisplantage festgestellt.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Cannabis sowie weiterer möglicher Straftaten aufgenommen. Der betroffene Gebäudeteil wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

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