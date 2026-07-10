PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Nachtrag zum Scheunenbrand: Ermittlungen wegen mutmaßlicher Cannabisplantage

Haren (ots)

Im Zuge der Ermittlungen nach dem Scheunenbrand am Samstagmorgen an der Straße Hinterm Busch haben Einsatzkräfte in einem abgetrennten Bereich des betroffenen Gebäudes Hinweise auf den Betrieb einer mutmaßlichen Cannabisplantage festgestellt.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Cannabis sowie weiterer möglicher Straftaten aufgenommen. Der betroffene Gebäudeteil wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren