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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch in Gebäude - Polizei sucht Zeugen

Schüttorf (ots)

Am Sonntag, dem 05.07.2026, zwischen 01:00 Uhr, und 16:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Gebäude an der Lohkampstraße in Schüttorf einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter an einer Seitentür des Gebäudes zu schaffen, gelangten jedoch nicht ins Innere. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten anschließend ohne Beute.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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