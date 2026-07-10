Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - GPS-Lenksysteme aus Landmaschinen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Niederlangen (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 08.07.2026, 16:30 Uhr, und Donnerstag, dem 09.07.2026, 17:00 Uhr, kam es an der Lindenstraße in Niederlangen zu einem Diebstahl aus einer Maschinenhalle.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Halle. Anschließend brachen sie zwei der dort abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschinen der Marke John Deere auf und entwendeten die jeweils verbauten GPS-Lenksysteme sowie die zugehörigen Display-Monitore.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell