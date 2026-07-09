Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Beteiligte verletzt
Aschendorf (ots)
Am Mittwoch, den 08.07.2026, kam es gegen 14:00 Uhr im Kreuzungsbereich Pülte / Lange Straße in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 50-jährige Fahrerin eines VW Up die Straße Pülte in Fahrtrichtung Lange Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete sie nach derzeitigem Stand die Vorfahrt einer von rechts kommenden 32-jährigen Fahrerin eines VW Tiguan, die die Lange Straße in Richtung Bokeler Straße befuhr.
Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 50-jährige Fahrerin des VW Up erlitt leichte Verletzungen. Die 32-jährige Fahrerin des VW Tiguan, die schwanger ist, wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
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