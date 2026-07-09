PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lehe - Bedienmonitore aus Ackerschleppern gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Lehe (ots)

Zwischen Dienstag, dem 07.07.2026, 22:00 Uhr, und Mittwoch, dem 08.07.2026, 05:30 Uhr, kam es an der Dorfstraße in Lehe zu einem Diebstahl aus einer Lager- und Fahrzeughalle.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu der Halle. Dort öffneten sie die Fahrerkabinen von zwei Ackerschleppern der Marke John Deere und entwendeten jeweils den Bedienmonitor.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 08:37

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Zwischen Dienstag, dem 07.07.2026, 16:00 Uhr, und Mittwoch, dem 08.07.2026, 13:30 Uhr, kam es an der Markstiege in Meppen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Mit dem erlangten Diebesgut flüchteten sie unerkannt. ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 08:36

    POL-EL: Haselünne - Einbruch in Auto-Wasch- und Pflegecenter - Polizei sucht Zeugen

    Haselünne (ots) - Am Donnerstag zwischen 00:55 Uhr und 01:00 Uhr, kam es an der Hammer-Tannen-Straße in Haselünne zu einem Einbruch in ein Auto-Wasch- und Pflegecenter. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten aus dem Shop-Bereich eine Tasche sowie eine Dose mit Münzgeld. Der ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 08:35

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Pizzeria - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Donnerstag, den 09.07.2026, kam es gegen 02:42 Uhr zu einem Einbruch in eine Pizzeria an der Schlachterstraße in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine Registrierkasse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren