Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lehe - Bedienmonitore aus Ackerschleppern gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Lehe (ots)

Zwischen Dienstag, dem 07.07.2026, 22:00 Uhr, und Mittwoch, dem 08.07.2026, 05:30 Uhr, kam es an der Dorfstraße in Lehe zu einem Diebstahl aus einer Lager- und Fahrzeughalle.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu der Halle. Dort öffneten sie die Fahrerkabinen von zwei Ackerschleppern der Marke John Deere und entwendeten jeweils den Bedienmonitor.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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