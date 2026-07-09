Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Zwischen Dienstag, dem 07.07.2026, 16:00 Uhr, und Mittwoch, dem 08.07.2026, 13:30 Uhr, kam es an der Markstiege in Meppen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Mit dem erlangten Diebesgut flüchteten sie unerkannt.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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