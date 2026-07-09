Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Auto-Wasch- und Pflegecenter - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Am Donnerstag zwischen 00:55 Uhr und 01:00 Uhr, kam es an der Hammer-Tannen-Straße in Haselünne zu einem Einbruch in ein Auto-Wasch- und Pflegecenter.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten aus dem Shop-Bereich eine Tasche sowie eine Dose mit Münzgeld. Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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