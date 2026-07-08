Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - 19-jähriger Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Am Montag, den 07.07.2026, kam es gegen 16:10 Uhr auf der Straße Mehringen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die Straße Mehringen aus Richtung Emsbüren kommend in Fahrtrichtung Salzbergen. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er nach eigenen Angaben aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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